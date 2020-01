La Corrida torna su Rai Uno con Carlo Conti: ecco quando va in onda (Di domenica 19 gennaio 2020) torna “La Corrida- Dilettanti allo sbaraglio” in onda su Rai 1. Al timone ritroviamo Carlo Conti, conduttore del talent show dal 2018. Le probabili date della messa in onda e come partecipare Il celebre programma televisivo che ha ispirato i moderni talent show sta per fare il suo ritorno in tv. Nato in radio da … L'articolo La Corrida torna su Rai Uno con Carlo Conti: ecco quando va in onda proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

MaxCallegari : Si torna in campo con il #clasico duello #realbarça! Domani a las 4 de la tarde corrida al #bernabeu ?? col Sivigli… - primocaputo : In tv torna La Corrida, quando i media diseducano e producono guasti alle coscienze - minovr69 : #leredita torna La Corrida! Disagio estremo. -