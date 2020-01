Grande Fratello Vip 4, Pago su Serena Enardu svela: “La amo ancora” (Di domenica 19 gennaio 2020) Pago pensa a Serena Enardu e fa una confessione al Grande Fratello Vip 4: “Io la amo ancora” Senza ombra di dubbio Pago sembra essere il concorrente fondamentale del Grande Fratello Vip 4. Anche nella scorsa puntata Alfonso Signorini ha dedicato Grande spazio alle vicende sentimentali del cantautore, si cui si parla molto da quando è stato protagonista della seconda edizione di Temptation Island Vip insieme alla sua ex compagna Serena Enardu. Miriana Trevisan, la sua ex moglie e da cui ha avuto un figlio da lui, è entrata nella Casa e ha consigliato a Pago di tornare insieme a Serena se la ama veramente. Parole, queste, che stanno continuando a far riflettere l’uomo. Parlando con Fernanda Lessa, Pago ha dichiarato di essere ancora innamorato di Serena Enardu, ma non sa ancora se vuole ricominciare da zero: “Se torniamo insieme non voglio passare il resto della ... lanostratv

berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -