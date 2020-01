Firenze: Niccolò Bizzarri, 21 anni disabile, muore per colpa di una buca. Il sindaco si vanta della sicurezza (Di domenica 19 gennaio 2020) Firenze, dramma in pieno centro: Niccolò Bizzarri un ragazzo disabile di soli 21 anni ha perso la vita a causa di una buca in Piazza Brunelleschi. Il ragazzo, che era uno studente della Facoltà di Lettere, stava uscendo proprio dall’università con la sua carrozzina elettrica quando il mezzo si è capovolto a causa della strada malmessa Niccolò Bizzarri era affetto dalla distrofia di Duchenne, ed è deceduto all’ospedale di Santa Maria Nuova dove, dopo la caduta in cui ha battuto la testa, era stato trasportato per le cure necessarie. Dopo qualche ora dal ricovero per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, il giovane si è spento per un arresto cardiaco A testimoniare quanto accaduto è stato proprio un suo collega universitario, nonché rappresentante degli studenti in Senato accademico ... bigodino

marcocappato : Per evitare che muoia una persona disabile non è detto che basti un buon Piano per l'Eliminazione delle Barriere Ar… - AndreaFazio19 : RT @GGabbuti: Niccolò, disabile 21enne, muore per una buca a Firenze. E il sindaco festeggia la sicurezza - GGabbuti : Niccolò, disabile 21enne, muore per una buca a Firenze. E il sindaco festeggia la sicurezza -