Conor McGregor è tornato col botto! Demolito Cerrone in 40 secondi, Notorious trionfa da fenomeno della MMA (Di domenica 19 gennaio 2020) Conor McGregor è tornato e lo ha fatto alla grande! Il volto simbolo della MMA aveva promesso il sangue e il rosso si è visto copiosamente sull’ottagono della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) ed è stato quello fuoriuscito dal naso del malcapitato Donald Cerrone che è crollato dopo appena quaranta secondi di un combattimento che oggettivamente non c’è stato. L’irlandese si è liberato dal clinch iniziale con dei meravigliosi colpi di spalla rivolti al naso del rivale, poi ha piazzato uno strabiliante calcio sinistro al volto dello statunitense che è volato a terra e a quel punto il 31enne si è accanito sul padrone di casa con una raffica di pugni di sinistro che ha costretto l’arbitro a interrompere la contesa. Il già Campione del Mondo dei pesi piuma e dei pesi leggeri ha deciso di tornare in attività nei pesi welter a 15 mesi di distanza dalla sconfitta ... Leggi la notizia su oasport

