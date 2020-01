Cina, mangia due anguille vive per combattere la stitichezza: uomo ricoverato in gravi condizioni (Di domenica 19 gennaio 2020) Cina, mangia due anguille vive per combattere la stitichezza: uomo ricoverato in gravi condizioni Un operaio di 51 anni ha rischiato di morire dopo aver ingoiato due anguille vive. È successo in Cina. L’uomo avrebbe deciso di consumare questo insolito “pasto” perché stitico, quindi con l’obiettivo di riuscire a liberarsi da una situazione di costipazione. Secondo quanto riferisce la tv dello Jiangsu, la quale è stata citata a sua volta dal Daily Mail, i due pesci, di per sé “molto spessi”, una volta ingeriti hanno iniziato a nutrirsi del colon del 51enne. Le sue condizioni, al momento dell’arrivo in ospedale, sono infatti apparse subito molto gravi. In Cina mangiare delle anguille vive è un vecchio rimedio popolare considerato davvero utile per riattivare l’intestino, ma in questo caso non si sono stati benefici per l’uomo, ma anzi. ... Leggi la notizia su tpi

Agenzia_Italia : Mangia due anguille vive per curare la stitichezza, grave un uomo in #Cina - news_confusenet : Mangia due anguille vive per curare la stitichezza, grave un uomo in Cina - contribuenti : Mangia due anguille vive per curare la stitichezza, grave un uomo in Cina -