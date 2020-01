Allan insufficiente, tutti concordi sull’arrabbiatura ingiustificata (Di domenica 19 gennaio 2020) Sono decisamente altalenanti, e comunque inferiori alla sufficienza, i giudizi dei quotidiani su Allan. Il voto più basso è quello del Mattino: 4. Il quotidiano scrive: “Manca molto il suo filtro a centrocampo, anche perché la manovra della della Fiorentina si sviluppa sulle corsie esterne, uscendo così dal suo raggio di osservazione. Corre meno del solito (e questa è una notizia), Gattuso lo sostituisce nella ripresa e lui scappa via senza manco salutare”. Dal Corriere dello Sport, invece, prende mezzo voto in più: “Si vede solo per un tocco di mano con cui rischia il rigore. Il cambio è inevitabile, ma non lo prende bene e francamente non se ne vede la ragione”. Il Corriere della Sera gli mette 5 in pagella, come la Gazzetta dello Sport, che scrive: “Vien sostituito e va via arrabbiato, ma la sua interdizione è stata debole”. Solo mezzo voto in più, ... Leggi la notizia su ilnapolista

