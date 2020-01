Adolescenti aggrediscono gli agenti di Polizia: è successo a Napoli. In un video, postato sui social, l’accaduto (Di domenica 19 gennaio 2020) A Napoli, nel Borgo di Sant’Antonio, l’annuale scena dei “fuocarazzi” è stata seguita da un’aggressione ai danni della Polizia: un gruppo di Adolescenti ha lanciato pietre contro gli agenti in tenuta antisommossa Un gruppo di minorenni, composto anche da ragazzini che hanno meno di 14 anni, ha aggredito gli agenti di Polizia in tenuta antisommossa … L'articolo Adolescenti aggrediscono gli agenti di Polizia: è successo a Napoli. In un video, postato sui social, l’accaduto NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

