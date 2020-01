Terremoto in Nuova Guinea: scossa di magnitudo 6.0 (Di sabato 18 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto è stata registrata dall’USGS alle 17:38 ora italiana nella zona della Nuova Guinea Occidentale, in Indonesia. L’epicentro è stato individuato sulla terraferma in una zona non densamente popolata e l’ipocentro è stimato a circa 33 km di profondità. Leggi la notizia su notizie

