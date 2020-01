Taglio del cuneo fiscale, 100 euro in più in busta paga per i redditi fino a 28mila euro (Di sabato 18 gennaio 2020) I redditi fino a 28mila euro percepiranno un bonus da 100 al mese, ma all'aumentare del reddito, il credito di imposta si trasformerà in detrazione e andrà a calare: si parla quindi di 97 euro al mese per i redditi da 29mila euro e 94 per quelli da 30mila, seguendo a ribasso. Queste le cifre emerse dal Taglio del cuneo fiscale approvato dal governo giallorosso che riguarderà circa 16 milioni di lavoratori, 4,3 milioni in più oltre gli 11,7 milioni che già ricevono il bonus Renzi. Leggi la notizia su fanpage

nzingaretti : Ottimo l'inizio del taglio delle tasse sugli stipendi. Lo abbiamo chiesto con forza, ora è realtà. Non fermiamoci,… - antoniomisiani : Con il taglio del cuneo fiscale aumenteremo le buste paga di 16 milioni di lavoratori. I fatti vincono sempre sulla… - sole24ore : Taglio del cuneo fiscale: ecco come cresceranno le buste paga per fasce di reddito -