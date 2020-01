Samp ko 5-1, Lazio 11° successo di fila

Ladei record non si ferma più.La squadra di Simone Inzaghi (100°da allenatore) stende 5-1 ladoria all'Olimpico e inl'11.ma vittoria di, entrando nel club che conta Juve (4 volte), Roma (2), Inter e Napoli. Immobile segna tre reti e vola in testa ai marcatori con 23 gol in 19 partite (nove rigori). Al 7' apre Caicedo. Immobile al 17' segna su rigore e al 20' su azione.Ripresa.Bastos entra e timbra (54').Tris Immobile dal dischetto (65'). Goldi Linetty (70'). Rosso a Chabot al 73'.(Di sabato 18 gennaio 2020)