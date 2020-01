Ragusa, spacciavano e percepivano il reddito di cittadinanza: un arresto e una denuncia (Di sabato 18 gennaio 2020) spacciavano droga e dallo Stato percepivano il reddito di cittadinanza. È quanto scoperto dalle indagini della Guardia di finanza di Ragusa che hanno portato all’arresto in flagranza di reato di un uomo residente a Vittoria, nel Ragusano, mentre un altro è stata denunciato. L’accusa è la stessa: detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Non solo, da ulteriori accertamenti delle Fiamme gialle è emerso che i due soggetti, sebbene risultano formalmente disoccupati, erano percettori dallo scorso anno del reddito di cittadinanza. I finanzieri hanno fermato i due nella tarda serata del 7 gennaio, a bordo di un’auto priva di copertura assicurativa, mentre stavano cedendo droga a un acquirente. Uno dei due, quello che poi è stato arrestato, stava vendendo 4 grammi di cocaina dal valore di 250 euro. Entrambi, infatti, sono stati trovati in possesso di circa 47 grammi di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

