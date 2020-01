Ragusa: scoperti spacciatori che percepivano reddito cittadinanza, un arresto e una denuncia (Di sabato 18 gennaio 2020) Palermo, 18 gen. (Adnkronos) – scoperti spacciatori che percepivano il reddito di cittadinanza. E’ accaduto a Ragusa dove le Fiamme gialle hanno arrestato una persona e denunciata un’altra. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati trovati in possesso di circa gr 47 di ‘cocaina” pronta per essere immessa sul ‘mercato” Ragusano inoltre, formalmente disoccupati, sono anche risultati percettori del beneficio di ‘reddito di cittadinanza”. L’attività nasce dall’esecuzione dei quotidiani servizi di controllo economico del territorio disposti dal Comandante Provinciale di Ragusa. In particolare i militari della locale Compagnia hanno fermato i vittoriesi S.L. e F.V. a bordo di un’autovettura priva di copertura assicurativa e condotta da F.V. risultato, tra ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

sinapsinews : RAGUSA- SCOPERTI A SPACCIARE PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA. ARRESTATA UNA PERSONA E DENUNCIATO IL COMPLICE… - TV7Benevento : Ragusa: scoperti spacciatori che percepivano reddito cittadinanza, un arresto e una denuncia... -