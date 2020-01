Previsioni Meteo, l’Inverno fa un altro passo indietro: confermata la Primavera anticipata, in settimana oltre +20°C al Centro/Sud (Di sabato 18 gennaio 2020) Previsioni Meteo – E alla fine anche oggi è “scoppiata” la Primavera in molte zone d’Italia, nonostante il peggioramento che sta provocando piogge sparse al Centro/Nord e nevicate a bassa quota sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale. Le temperature massime, infatti, sono lievitate nelle ore centrali della giornata al Nord/Ovest, raggiungendo +10°C a Milano, Torino, Cuneo, Asti, Biella, Vercelli, Alessandria, Voghera e Varese, +12°C a Casale Monferrato, +13°C a Chiavenna. In Svizzera, nei pressi del confine, spiccano i +15°C di Bellinzona. Al Sud, intanto, abbiamo +18°C a Catania e Siracusa, +16°C a Palermo e Reggio Calabria, +15°C a Bari, Cagliari, Lecce e Crotone. Ma le temperature di oggi sembreranno invernali la prossima settimana, quando il ritorno dell’Anticiclone sarà accompagnato da aria calda di origine Sahariana, dal cuore del nord ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

