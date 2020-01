Paola Caruso offesa dal GF Vip 4: “Pupo e Barbara Alberti dementi” (Di sabato 18 gennaio 2020) Paola Caruso: lo sfogo contro Barbara Alberti e Pupo dopo il confronto con Ivan Gonzalez Paola Caruso scatenata nel doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip 4, finora un successo negli ascolti. Merito, anche e soprattutto, del caos già creato dentro la casa più spiata d’Italia. Un clima ‘tutti contro tutti’ che, se non giova al clima respirato dai concorrenti, spinge in alto gli ascolti. Mercoledì scorso Alfonso Signorini, il nuovo conduttore del programma, ha spedito dentro Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un Altro recentemente nota per le disavventure sentimentali. Da Francesco Caserta, il presunto padre del suo Nichelino, a Moreno Merlo, il fidanzato “arrivista”, la vita della bionda showgirl pugliese ricorda le migliori soap opera. Freddezza totale Paola Caruso ha varcato la soglia per dirgliene quattro all’ex tronista. In passato i due avrebbero ... Leggi la notizia su kontrokultura

