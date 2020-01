Lorient-PSG, Coppa di Francia: pronostici e formazioni (Di sabato 18 gennaio 2020) Lorient-PSG è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa di Francia e si gioca domenica alle 20.55: pronostici e formazioni. Lorient – PSG domenica ore 20:55 Il Paris Saint Germain va in cerca di riscatto in questa edizione della Coppa di Francia, dopo essere stato battuto ai calci di rigore dal Rennes nella finale della passata stagione. Il match dei trentaduesimi contro il Linas Montlhéry – disputato lo scorso 5 gennaio – si è chiuso con una comoda vittoria per 6-0 in favore della squadra allenata da Thomas Tuchel, che potrebbe avere qualche problema in più nella prossima sfida. Il Lorient è in testa alla classifica di Ligue 2, l’equivalente della nostra Serie B, e ha perso soltanto una delle dieci partite ufficiali più recenti. Guidato in panchina da Christophe Pélissier, riesce quasi sempre a mostrare una buona ... Leggi la notizia su ilveggente

futboluruguagio : Il like di @ADeLaurentiis a un post di un tifoso che chiede il ritorno di #cavani al @sscnapoli fa sognare i tifosi… - ArmandoAreniell : Probabili formazioni #Lorient-#Psg -