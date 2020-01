Lazio-Sampdoria, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? (Di sabato 18 gennaio 2020) Ventesima giornata di Serie A al via con la sfida fra Lazio e Sampdoria. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile su Sky. Il primo incontro della ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 è in programma nel primo pomeriggio di oggi: nell’anticipo delle 15, la … L'articolo Lazio-Sampdoria, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Squawka : Cristiano Ronaldo's last eight games for Juventus in all competitions: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ?? vs. Leverku… - rus_sansiro : ?? ???? SERIE A, 20ª GIORNATA Contro la Sampdoria di Ranieri, bestia nera della Lazio, Inzaghi vuole centrare l'undic… - Nicol22021994 : RT @OfficialSSLazio: ?? #LazioSamp scende in campo su #LSC ?? -