Lazio-Sampdoria 5-1 | i biancocelesti infilano l’11esima vittoria consecutiva | tripletta

La Lazio di Simone Inzaghi non si ferma più. Trascinati dal solito, incontenibile, Ciro Immobile, autore di una tripletta, i biancocelesti spazzano via la Sampdoria e conquistano l'undicesima vittoria consecutiva avvicinando Juventus e Inter. All'Olimpico finisce 5-1 dopo 90 minuti a senso unico. Partenza folgorante della Lazio, a segno nel primo tempo con Caicedo dopo appena 7 minuti e la doppietta di Immobile (rigore al 17′ e gol al 20′). Nella ripresa, Bastos cala il poker al 54esimo e Immobile arrotonda risulta e bottino personale (23 reti in 19 partite in campionato) ancora dagli 11 metri al 65′. I doriani realizzano la rete della bandiera con Linetty (70′) e quattro minuti dopo restano in dieci per l'espulsione di Chabot. Con questo successo la Lazio sale a 45 punti, a -3 dalla Juventus e -1 dall'Inter, rispettivamente impegnate domenica contro ...

