Incidente in A4 sulla Milano – Venezia: auto travolge e uccide un ciclista in autostrada (Di sabato 18 gennaio 2020) Tragedia sull'autostrada A4 tra Milano Est e Agrate, a mezzanotte un'auto ha travolto e ucciso un sessantenne in bicicletta. L'impatto è stato molto violento e il ciclista è finito sull'asfalto dopo un volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo: è deceduto sul colpo, inutili i soccorsi. Leggi la notizia su fanpage

