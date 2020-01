Foggia, incidente tra pullman e auto: due morti (Di sabato 18 gennaio 2020) incidente mortale nella zona di Foggia, dove un autobus ha investito in pieno una vettura. morti gli occupanti dell’auto. Foggia – Un violento scontro tra un pullman e una vettura ha provocato due morti. L’incidente è avvenuto in località ‘Giardinetto’, tra Foggia ed Orsara di Puglia. La collisione sarebbe avvenuta alle 17.30. La dinamica dell’incidente Un autobus delle Ferrovie del Gargano ha travolto un auto nel Foggiano e – a quanto si apprende dalle prima informazioni – ci sarebbero due vittime tra le persone che erano a bordo dell’automobile. Nessuno dei passeggeri dell’autobus sarebbe rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’autobus avrebbe travolto un’autovettura schiacciandola sul cancello di un’abitazione. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Foggia, incidente tra pullman e auto: due morti - bobmastrangelo : Foggia, autobus schiaccia auto: Due vittime | - Puglia_in : CRONACA. Il violento impatto avvenuto questo pomeriggio tra il pullman e la vettura è costata la vita a due persone… -