Falle di sicurezza di Windows 10: cosa fare, quando arriva la patch (Di sabato 18 gennaio 2020) Falle di sicurezza per Windows 10 segnalate da NSA, vulnerabilità di crittografia, e CISA, vulnerabilità zero-day, nella settimana appena passata.arrivano addirittura dalla National Security Agency (NSA) e dalla Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) del Dipartimento della Homeland Security, gli avvisi per gli utenti di Windows 10 di aggiornare con urgenza i propri PC.Appena dopo la diffusione delle notizie sulla vulnerabilità della criptovaluta, il CISA ha pubblicato un nuovo avviso per gli utenti di Windows poiché Microsoft conferma che una vulnerabilità zero-day viene sfruttata attivamente e non è disponibile alcuna correzione al momento.Ecco come ottenere il meglio dal tuo PC Windows: Come personalizzare Windows 10, risolvere problemi e usare trucchiFalle di sicurezza per Windows 10 confermate da MicrosoftL’avvertimento del CISA è stato emesso il 17 gennaio ... Leggi la notizia su pantareinews

