CorSport: Fabian va in mezzo, Demme o Lobotka a partita in corso (Di sabato 18 gennaio 2020) Sembra una maledizione quella che ha colpito la difesa del Napoli. Fuori prima Malcuit, poi Maksimovic, poi Koulibaly, Ghoulam e anche Mario Rui per squalifica. Ora almeno è rientrato Luperto, dopo l’influenza che lo ha tenuto fermo ai box in Coppa Italia contro la Lazio. Ciò nonostante, i difensori del Napoli sono contati. Il Corriere dello Sport scrive che questa sera tra i pali ci sarà Ospina e che davanti a lui ci saranno Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Hysaj. Tra i convocati c’è anche Tonelli, “ma semplicemente per evitare di ritrovarsi disperatamente alla ricerca di un difensore, nel caso in cui il fato gli giocasse ancora contro”. A centrocampo va un po’ meglio, con i due nuovi innesti, Demme e Lobotka, pronti a subentrare a partita in corso. “Lobotka ha cominciato appena giovedì e Demme s’è introdotto domenica mattina nello spogliatoio di Castel Volturno, hanno avuto la ... Leggi la notizia su ilnapolista

