Uomini e Donne | Juan Luis contro Gemma | “Non vuole un rapporto che…”

Juan Luis Ciano di Uomini e Donne ha deciso di non mandarle a dire a Gemma Galgani: "Ha demolito tutto, non è la donna che credevo". Juan Luis Ciano è deluso e amareggiato. "Io pensavo di trovare una donna più grande di me, una persona matura e invece ho trovato altro, qualcosa di inaspettato".

