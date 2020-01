SCELTA GIULIO RASELLI, QUANDO VA IN ONDA?/ 'Sono pronto...', Uomini e Donne, (Di venerdì 17 gennaio 2020) QUANDO va in ONDA la SCELTA di GIULIO RASELLI? Il tronista annuncia la data nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Leggi la notizia su ilsussidiario

uominiedonne : ?? #SaveTheDate: lunedì 20 gennaio Giulio farà la sua scelta IN DIRETTA su Canale 5! Chi sceglierà tra Giovanna e Gi… - shavitjager : RT @alysedoukas: sono pronta a teorizzare: giulia e giulio si conoscevano, lui chiede a lei di venire nel programma per essere in regola. l… - VScalons : Comunque la scelta di Giulio la si poteva fare pure prima di Natale #uominiedonne -