Salvini e caso Gregoretti, passa la linea Lega: la giunta per le immunità vota il 20 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Approvato l’ordine del giorno del centrodestra. La presidente del Senato ha votato con le opposizioni «per garantire la funzionalità degli organi di governo». Salvini: «Andrò in aula a testa alta» Leggi la notizia su corriere

