Salerno, task force della Polizia: il bilancio dei controlli in città (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNei giorni scorsi la Polizia di Stato ha intensificato l’attività di controllo del territorio in città, potenziando gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Potenza. In particolare, l’attività è stata svolta avendo come obiettivo quello dell’intensificazione della vigilanza dinamica delle zone del centro, della zona orientale e delle zone collinari, con l’effettuazione di posti di controllo da parte degli equipaggi delle Volanti e di un nucleo, composto da due pattuglie, del Reparto Prevenzione Crimine. Particolare attenzione è stata dedicata anche agli istituti scolastici cittadini per la prevenzione della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani. I predisposti servizi, mirati alla prevenzione dei furti in abitazione, con nr. 8 posti di controllo, hanno consentito di ... Leggi la notizia su anteprima24

