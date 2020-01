Polmonite virale in Cina: un’altra vittima, è un 69enne di Wuhan (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il misterioso virus legato alla Sars ha provocato la morte di un’altra persona in Cina: le autorità hanno confermato che un uomo di 69 anni è morto a Wuhan, città ritenuta epicentro di un focolaio di un coronavirus (altri due casi sono stati rilevati in Thailandia e in Giappone). Almeno 41 persone sono state colpite dalla Polmonite legata al virus in Cina: la commissione sanitaria di Wuhan ha dichiarato che 12 persone sono state ricoverate e dimesse dall’ospedale, mentre altre 5 versano in gravi condizioni. L’uomo deceduto (è la seconda vittima del virus) si era ammalato il 31 dicembre e le sue condizioni erano peggiorate il 4 gennaio, con tubercolosi polmonare e danneggiamento delle funzioni di diversi organi.L'articolo Polmonite virale in Cina: un’altra vittima, è un 69enne di Wuhan Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

