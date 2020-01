Paolo De Debbio, malore a Dritto e Rovescio: “Non riesco a stare in piedi” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Non riesco a stare in piedi”. Inconveniente per Paolo Del Debbio che dopo la pausa pubblicitaria si è visto costretto a lasciare lo studio di “Dritto e Rovescio”. Così il giornalista e presentatore toscano ha interrotto la sua conduzione e lasciato il posto a Marcello Vinonuovo. A circa due ore dall’inizio della trasmissione che va in onda ogni giovedì in prima serata su Rete4, Del Debbio ha accusato un malore alla gamba: “Ho un problema ad una gamba che pensavo di poter superare durante la puntata, invece non ci riesco”, ha ammesso il conduttore appena tornato in onda dopo un blocco pubblicitario. Poi ha aggiunto: “Non riesco a stare in piedi. Mi devo riposare un attimo. Ora viene Marcello Vinonuovo che è validissimo, mi sostituisce per un pochino”. (Continua dopo la foto) In realtà però, Paolo Del Debbio non ha più fatto ritorno in studio e non sono stati forniti ulteriori dettagli ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

LegaSalvini : #Borgonzoni: Secondo questo ospite gli episodi di VIOLENZA omofoba sono aumentati a causa di Salvini! Sono allibita… - LegaSalvini : #Borgonzoni: Tra poco, alle 21.25, sarò in diretta su Rete 4 a Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio! Vi va di acc… - LordOfRings69 : RT @BorgonzoniPres: Secondo questo ospite gli episodi di VIOLENZA omofoba sono aumentati a causa di Salvini! Sono allibita... Bene ha fatt… -