Pallanuoto femminile, Italia-Israele serve al Setterosa per ritrovare fiducia e gioco (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non potrà certamente essere la Nazionale di Israele, all’esordio assoluto nella manifestazione, ad impensierire l’Italia nella quarta giornata degli Europei di Pallanuoto femminile: il Setterosa, dopo le battute d’arresto contro Spagna ed Olanda, ora dovrà puntare a raggiungere tranquillamente il terzo posto nel Girone B. Il Setterosa deve cercare di tornare a macinare gioco ed automatismi, soprattutto dopo l’intossicazione alimentare che ha debilitato parte del gruppo azzurro proprio alla vigilia del match contro le iberiche, anche in vista di un accoppiamento ai quarti che certamente sarà duro, oltre a portare, con tutta probabilità, l’Italia dalla parte del tabellone della Spagna. LE FORMAZIONI Italia: Gorlero, Sparano (portieri); Queirolo, Marletta, Palmieri, R. Aiello, Emmolo, Garibotti, Avegno, Tabani, Chiappini, Bianconi, Carrega. All. ... Leggi la notizia su oasport

