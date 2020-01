Microsoft Edge: in arrivo novità per il Fluent Design (Di venerdì 17 gennaio 2020) Microsoft ha da poco annunciato che è al lavoro per implementare gli effetti del Fluent Design System nel nuovo Microsoft Edge. Miglioramenti in arrivo Sulla base dei feedback ricevuti, il colosso di Redmond si sta concentrando sui seguenti temi: Possibilità di aggiungere colori o temi di colore distinti all’interfaccia principale del browser. Aggiungere trasparenza o altri “material effect” all’interfaccia del browser Edge. I bordi delle schede e dei pulsanti del browser sono stati arrotondati troppo. Banda delle schede e barra degli indirizzi/strumenti ridotte per i dispositivi che non supportano il touch. Aggiornare o aggiungere animazioni all’interfaccia utente. Aggiungere l’effetto reveal per evidenziare il passaggio del mouse. Conclusione Inizialmente, Microsoft si è concentrata sul rendere il nuovo Edge un browser completo e con una buona ... windowsinsiders

iNicc0lo : Siamo passati a Edge: le nostre considerazioni dopo 15 giorni di uso | Video - stefano_6000 : RT @androidblogit: Altro che concorrenza: Google Chrome userà una funzione pensata inizialmente per Microsoft Edge - - andreazenatti93 : RT @androidblogit: Altro che concorrenza: Google Chrome userà una funzione pensata inizialmente per Microsoft Edge - -