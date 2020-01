Meteo, in Europa cambia tutto: da SUPER CICLONE ad ANTICICLONE RECORD in Inghilterra (Di venerdì 17 gennaio 2020) PREVISIONE Meteo: stando alle previsioni dei vari centri Meteo di calcolo, il prossimo 20 Gennaio si potrebbe verificare una situazione di alta pressione eccezionale sulle Isole Britanniche. Le mappe infatti indicano la presenza di una zona di alta pressione con valori RECORD tra 1048 e 1050 hPa, tale da non trovare precedenti in un passato recente su queste zone. Per ritrovare un valore barico così elevato in Inghilterra occorre tornare al lontano 16 Gennaio 1957, quando, anche in quel caso, la pressione salì fino al valore di 1050 hPa. L'AntiCICLONE è caldo alle quote SUPERiori dell'atmosfera, ma non così al suolo, dove prevalgono nebbie ed inversioni termiche. Le temperature minime sono infatti previste al di sotto dello zero sull'Inghilterra meridionale, con anomalie negative dei valori termici. Leggi la notizia su meteogiornale

