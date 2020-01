LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: Francia in testa, Michela Carrara scivola in 12ma posizione (Di venerdì 17 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Hinz (Germania) precisa al poligono, esce con 12″2 sull’Ucraina e 16″4 sula Francia. Solito poligono rapidissimo di Dorothea Wierer, che esce a 32″2 dalla vetta, in sesta piazza. 15.07 In meno di un km Dorothea Wierer recupera 8″ dalla vetta e due posizioni. Davanti sempre la Francia con una decina di secondi di margine su Germania, Ucraina ed USA. 15.04 Francia in testa al secondo cambio con 9″5 sul gruppo formato da USA, Ucraina e Germania. Michela Carrara lancia Dorothea Wierer in 12ma posizione a 55″9. 15.01 Germania ed Ucraina accorciano sugli USA in ottica seconda piazza, Francia prima. Michela Carrara scivola in undicesima posizione a 54″1. 14.59 La Francia fa il vuoto dopo il quarto poligono! Bescond ha 11″7 su Egan (USA), mentre l’Austria va in penalità. Utilizza ... Leggi la notizia su oasport

