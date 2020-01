Il martirio è servito. La Casellati regala a Salvini lo spot della Gregoretti per le regionali. I giallorossi insorgono: l’arbitro non è più super partes (Di sabato 18 gennaio 2020) Appena 24 ore prima Maria Elisabetta Alberti Casellati aveva precisato di non poter essere considerata “membro dell’opposizione, perché rappresento l’intero Senato”. Eppure a sciogliere il nodo sulla data del voto sul processo a Matteo Salvini è proprio lei, che sceglie di schierarsi con le opposizioni. Obiettivo: ottenere che il 20 gennaio la Giunta delle immunità di Palazzo Madama si pronunci sull’autorizzazione a procedere richiesta dai giudici nei confronti dell’allora ministro dell’Interno, per sequestro di persona dei migranti lasciati dal 27 al 31 luglio scorsi sulla Gregoretti. L’ASSIST. Con un esito, scontato, sfavorevole a Salvini, le opposizioni puntano a sventolare nell’ultimo miglio della campagna elettorale per le Regionali (si vota il 26 gennaio) la bandiera di un leader leghista martire in un processo politico. Strumentalizzazioni politiche che la maggioranza vorrebbe ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

