Cuneo fiscale, 100€ in più al mese Il decreto con 3 fasce di reddito (Di venerdì 17 gennaio 2020) La prima fascia, tra 8.000 e 28 mila euro, avrà 100 euro al mese, cioè 1.200 euro all’anno. La seconda fascia va da 28 mila a 35 mila euro, con un beneficio decrescente: si parte da 28 mila con 100 euro e si scende gradatamente ad 80 euro a quota 35 mila euro di reddito. La terza fascia parte da 35 mila con 80 euro e scende fino a zero a quota 40 mila. Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

