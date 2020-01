Cosa non farti scappare prima che finiscano i saldi! (Di venerdì 17 gennaio 2020) Con l’arrivo del nuovo anno, giungono anche i tanto sospirati saldi invernali. Dopo le Feste e i tanti regali fatti e ricevuti, non vediamo loro di farci delle “sorprese” tutte per noi e i saldi sono l’occasione giusta per soddisfare qualche capriccio, rifarci il guardaroba e iniziare a vedere i capi della nuova collezione per arrivare pronte alla primavera estate 2020. Gli sconti, che oscillano tra il 30 e 50% ci daranno la possibilità di acquistare dei capi magari troppo costosi e che ora diventano più abbordabili. Cosa comprare ai saldi invernali 2020? Grazie alle tante occasioni in vetrina possiamo optare per i capi di tendenza che più desideravamo, dagli stivali, ai cappotti. Naturalmente dobbiamo ragionare e non acquistare cose che il prossimo anno non andranno più di moda. Ecco allora qualche dritta su capi invernali che saranno anche un must della ... Leggi la notizia su dilei

