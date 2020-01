Celine Dion: grave lutto per la cantante, addio alla madre (Di venerdì 17 gennaio 2020) grave lutto per la cantante Celine Dion, addio alla madre Therese: la donna aveva 92 anni ed era considerata un punto di riferimento. Therese Dion, la madre della superstar del Quebec Céline Dion – e altri 13 figli – conosciuta in tutto il Quebec come “Maman Dion”, è morta. La donna aveva 92 anni. È morta … L'articolo Celine Dion: grave lutto per la cantante, addio alla madre è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

