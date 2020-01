ATP Adelaide 2020: Andrey Rublev vince una splendida semifinale con Auger-Aliassime, sfiderà Lloyd Harris in finale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non siamo ancora arrivati agli Australian Open, eppure l’ATP 250 di Adelaide già regala quello che, potenzialmente, può essere uno dei candidati al titolo di match dell’anno, quello tra il russo Andrey Rublev e il canadese Felix Auger-Aliassime in semifinale. La vittoria va al primo, per 7-6 (5) 6-7 (7) 6-4, che così andrà a giocare per il titolo contro il sudafricano Lloyd Harris, vincitore nel penultimo atto tra qualificati contro l’americano Tommy Paul, anche in questo caso in tre set: 6-4 6-7 (3) 6-3. Il russo è già certo di essere numero 18 del mondo a fine torneo (vincendo sarebbe numero 16), mentre Harris ha in tasca almeno il 73° posto, che può essere 72° in caso di sconfitta di Stefano Travaglia nella finale del Challenger di Bendigo (contro l’americano Steve Johnson, prossimo avversario di Roger Federer a Melbourne) e 65° in caso di successo. Nella ... Leggi la notizia su oasport

