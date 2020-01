Usa, scintille tra Elizabeth Warren e Bernie Sanders in un fuorionda: “Mi hai dato della bugiarda” | VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Usa: scintille tra Elizabeth Warren e Bernie Sanders in un fuorionda VIDEO I candidati alle primarie dei democratici Usa Elizabeth Warren e Bernie Sanders hanno dato vita a una accesa discussione in un fuorionda, il cui video in breve tempo ha fatto il giro dei social. La lite è andata in scena subito dopo la discussione tra i candidati alle primarie democratiche, in onda sulla Cnn. Nel filmato si vede Elizabeth Warren, che si rifiuta di dare la mano al suo avversario, Bernie Sanders (qui il suo profilo). Subito dopo la Warren accusa Sanders di averle dato della bugiarda in diretta televisiva. “Credo che tu mi abbia dato della bugiarda in diretta tv” afferma la Warren con Sanders che le risponde: “Tu vuoi solo discutere. Bene, discuteremo”. “Tu mi hai chiamato bugiardo” incalza Sanders prima di lasciare lo studio. Le accuse della senatrice del ... Leggi la notizia su tpi

