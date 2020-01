Smartphone, presto useremo un connettore universale (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’Unione Europea sta pensando di introdurre una nuova legge che obblighi i produttori di Smartphone e dispositivi portatili ad utilizzare un connettore unico per la ricarica. Insomma, basta cavetti di mille tipi che si accumulano nei cassetti della scrivania, è arrivato il momento di trovare uno standard comune da seguire, che possa tutelare i consumatori e, soprattutto, possa ridurre l’impatto ambientale dei device producendo meno rifiuti elettronici. Che tu abbia uno Smartphone Android, un iPad, una fotocamera o un computer, basterebbe avere il caricabatterie giusto e usare un cavetto universale con il quale ricaricare tutti i dispositivi. L’obiettivo è cercare di ridurre gli sprechi e provare ad evitare l’accumulo di cavi e cavetti a giro per la casa. Per questo, alcuni membri del parlamento europeo hanno chiesto «misure vincolanti» ... Leggi la notizia su gqitalia

