Salvini prende in giro un ragazzo ad evento Sardine, è polemica (Di giovedì 16 gennaio 2020) Milano, 16 gen. (askanews) – “Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano di fermarci così… abbiamo già vinto”. Lo ha scritto Matteo Salvini sul suo profilo Facebook, postando un video che riprende qualche pezzo dell’intervento di un ragazzo ad un evento delle Sardine a San Pietro in Casale, Bassa bolognese. Il video è montato ad arte per sottolineare qualche incertezza nell’eloquio del giovane che nel suo discorso parla di libri e libertà. “Mi sento orgoglioso del mio imbarazzo, non avevo preparato nulla, nemmeno il discorso, perché volevo essere me stesso”, ha commentato poi il ragazzo, in difesa del quale si sono esposte anche le Sardine di Ferrara. “È stato un intervento coraggioso e molto emozionato – si legge in un post delle Sardine di Ferrara in difesa del ... Leggi la notizia su notizie

polacesky : Io cambierei il titolo di Repubblica altro che 'Cancella Salvini' dovevano scrivere ' Salvini sparisci ! ' Prende… - Nadia24363131 : RT @neXtquotidiano: #Salvini che frigna per “Cancellare Salvini” di #Repubblica è lo stesso che voleva “cancellare la Fornero”? Il leader… - M_Longini : RT @neXtquotidiano: #Salvini che frigna per “Cancellare Salvini” di #Repubblica è lo stesso che voleva “cancellare la Fornero”? Il leader… -