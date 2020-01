Pisa, il dg Corrado annuncia un altro colpo e lancia la sfida: “Vogliamo vincere” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPisa – “Quella di Benevento è probabilmente la partita più difficile dell’anno”. Lo afferma Giovanni Corrado, direttore generale del Pisa, che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato del ritorno in campo della B e – nello specifico – dei nerazzurri: “Ripartiremo su un campo ostico, contro una squadra che non solo ha mostrato valori tecnici, ma anche un’ottima struttura societaria oltre a un grande staff tecnico. le insidie non mancheranno, ma vogliamo partire bene e vincere sarebbe un bel segnale”. Il mercato a breve potrebbe portare una novità, dopo l’ingaggio di Vido: “Stiamo per ufficializzare Soddimo, che rimpiazzerà Di Quinzio, a cui rivolgo un sincero in bocca al lupo – ha proseguito Corrado – E’ andato via Liotti, probabilmente faremo qualche innesto in ... Leggi la notizia su anteprima24

