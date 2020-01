Nodo Autostrade, si decide tutto dopo le Regionali. E non sono esclusi colpi di scena… (Di giovedì 16 gennaio 2020) Concessioni Autostrade, il governo prenderà una decisione dopo le elezioni Regionali. Non è esclusa l’ipotesi della maxi-multa con una revisione dell’accordo. Revoca delle concessioni, si avvicina il momento della resa dei conti al governo sul caso Autostrade. Ma il confronto definitivo andrà in scena dopo le elezioni Regionali, quando saranno chiari i rapporti di forza nella maggioranza. Si tratta di un’arma a doppio taglio per Luigi Di Maio che rischia di uscire delegittimato. Il Movimento 5 Stelle spinge da mesi per la revoca delle concessioni. Italia Viva di Matteo Renzi non vuole soluzioni politiche ma indica la via: quella dei tribunali. Il Partito democratico sembra indirizzato verso un compromesso che possa accontentare tutti, portando una somma ingente nelle casse dello Stato e limitando lo strapotere di Aspi. Revoca delle concessioni ad Autostrade, ... Leggi la notizia su newsmondo

