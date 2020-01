Navalny: “Attenti a Putin, vuole comandare per tutta la vita con i suoi amici” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il più importante leader dell’opposizione russa, Alex Navalny, è certo che l’unico obiettivo di Putin è quello di rimanere in carica per tutta la vita. Come gli Zar. Alex Navalny, l’unico vero oppositore a Putin rimasto sul campo di battaglia, è sicuro: “restare l’unico leader a vita, appropriarsi di un intero paese e appropriarsi della … L'articolo Navalny: “Attenti a Putin, vuole comandare per tutta la vita con i suoi amici” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

