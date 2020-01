Nasce Stephan Lichtsteiner – 16 gennaio 1984 – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il 16 gennaio 1984 Nasce Stephan Lichtsteiner, calciatore che nella Juventus dei sette scudetti consecutivi ha svolto un ruolo fondamentale Beppe Marotta, assieme a Fabio Paratici, è stato sicuramente uno dei segreti della rinascita bianconera in seguito allo scandalo Calciopoli. Dopo anni di purgatorio in cui la società si trova ad affrontare numerosi cambiamenti – il passaggio di testimone al vertice e la costruzione del nuovo stadio su tutti -, la Juventus torna a vincere grazie alle manovre di mercato del suo dirigente. La ricetta, almeno per i primi anni, prevede l’acquisto mirato di giocatori considerati “esuberi” di altri club, rivalorizzandoli e dando loro una nuova mentalità sportiva all’insegna del sacrificio e del duro lavoro. Lichtsteiner, gli esuberi e le origini del calciatore Il mercato estivo si apre con ... Leggi la notizia su calcionews24

