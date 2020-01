L'ex fidanzato di Serena Enardu attacca: "Ha continuato a tormentarmi. La verità viene sempre a galla" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Non è la prima volta che Giovanni Conversano parli della sua ex fidanzata Serena Enardu tornata prepotentemente agli onori della cronaca rosa per il confronto con il cantante Pago avuto all'interno della casa del Grande Fratello VIP poco meno di una settimana fa. Fra i due non c'è più rapporto da 10 anni e a confermarlo sono le dichiarazioni al vetriolo rilasciate in un'intervista a Radio Cusano Campus.Giovanni afferma che la Enardu sarebbe ancora ossessionata da lui: Dal fatto di aver perso il suo giocattolo e non potendomi gestire, mi aggredisce! Ha continuato a tormentarmi anche quando era fidanzata con Pago, non ha mai smesso. Ha cercato sempre di avere degli uomini che le dessero visibilità e questo sta accadendo anche ora con Pago nonostante si sia asfaltata da sola perché anche a Temptation Island ha dimostrato di non essere una bella persona: l’ormone impazzito a 44 anni è ... Leggi la notizia su blogo

sardanews : Grande Fratello Vip, l’ex fidanzato Conversano attacca: “Serena mi tormentava anche quando stava con Pago” - vivere_sardegna : Grande Fratello Vip, l’ex fidanzato Conversano attacca: “Serena mi tormentava anche quando stava con Pago”… - InPolemica : Ieri sera mi sono tremendamente addormentata sulla spalla di fidanzato, perdendomi il servizio su Serena Mollicone.… -