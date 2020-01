Lecce, boom di domande per addetti alle pulizie e portieri (Di giovedì 16 gennaio 2020) Emanuela Carucci Il caso della "Sanitaservice" che, nel capoluogo pugliese, ha pubblicato un bando per 159 posti per lavorare negli ospedali La mancanza di posti di lavoro è una profonda piaga di questa società. E lo è ancor di più nel Sud Italia dove la disoccupazione giovanile è tra le più alte in Europa. In Puglia, a Lecce, per esempio, sono state presentate 18mila domande per centocinquantanove posti da ausiliario ospedaliero. A pubblicare il bando di concorso la "Sanitaservice". Si tratta di una società che svolge alcune attività specifiche all'interno delle strutture della Asl, dall'ausiliariato al portierato, dalla pulizia degli spazi interni ed esterni alla manutenzione del verde fino ad occuparsi dei servizi informatici e del Cup. Certo non ci si aspettavano diciottomila domande, a Lecce, per neanche duecento posti a disposizione. Come si legge nell'articolo di ... Leggi la notizia su ilgiornale

