Justine Mattera atomica sul tavolo, apre la vestaglia e mostra un seno nudo: ‘Prendete…’ [FOTO] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Justine Mattera continua a condividere sue foto seminude Justine Mattera non ha paura delle critiche, anzi sembra proprio che la rafforzano continuando dritta per la sua strada. Qualche ora fa la soubrette italo-america ha lasciato a bocca aperta i suoi follower per un paio di scatti dal sapore bollente. E pensare che qualche settimana fa a Pomeriggio Cinque diceva ce il marito era arrabbiato per degli shooting fotografici senza biancheria intima. Stiamo parlando di Fabrizio Cassata, imprenditore di origine siciliana con cui ci ha concepito due figli. Tuttavia l’ex moglie di Paolo Limiti sembra inamovibile affermando che si tratta solo di immagini artistiche. La soubrette italo-americana mostra il suo décolleté Qualche ora fa Justine Mattera è tornata attiva sul suo seguitissimo account IG con degli scatti sensuali. Nello specifico la 48enne, portati magnificamente, ha realizzato ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Justine Mattera atomica sul tavolo, apre la vestaglia e mostra un seno nudo: 'Prendete...' [FOTO] - - 8HuntE4 : @justine_mattera @aeronautica @rosti e voliamo Justine! - dariocapuano37 : @justine_mattera @aeronautica @rosti Sei bella pure con lo scafandro -