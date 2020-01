Ilary Blasi, se Francesco Totti vuole un quarto figlio lo deve fare con un’altra (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un quarto figlio per Ilary Blasi? La conduttrice televisiva non ci pensa troppo e a Che tempo che fa, trasmissione della Rai, in una lunga e divertente intervista confessa quale sarebbe l’unico modo possibile per Francesco Totti per avere un quarto figlio. Dovrebbe farlo con un’altra donna, perché lei ha deciso di dire basta. Ilary Blasi è una famosissima conduttrice televisiva. Ha iniziato la sua carriera come ballerina del programma Mediaset Passaparola, condotto da Gerry Scotti un po’ di tempo fa. Ne ha fatta di strada. La sua carriera è decollata e nel frattempo ha anche avuto il tempo di mettere su famiglia con Francesco Totti, una famiglia piuttosto numerosa, visto che al momento hanno tre figli. Parlando del rapporto con il marito, Ilary Blasi si è lasciata andare a una ... Leggi la notizia su bigodino

