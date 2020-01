Il piccolo bambi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un meraviglioso bambi era rimasto solo. Aveva perso la sua mammina e purtroppo senza la sua mamma le speranze di sopravvivere erano davvero poche. Mentre passavano i giorni il bambi rimaneva immobile sul ciglio della strada vicino al bosco. Un uomo, mentre percorreva quella strada per tornare a casa dal lavoro si accorse di quell’esserino. Si fermò immediatamente in quanto si rese conto che il bambi aveva bisogno di aiuto. Si fermò e si avvicinò a lui, era fortemente spaventato, non accennava a muoversi, era terrorizzato da quello che poteva accadergli. L’uomo cercò di portarlo con lui, il bambi camminava vicino a lui era come se volesse capire chi era l’uomo, se avesse potuto fargli del male o avrebbe potuto aiutarlo, dopo un po’ che il bambi si tranquillizzò l’uomo lo ... Leggi la notizia su bigodino

marisberg13 : RT @symfonier: Sempre più fiera del mio piccolo bambi #LaGuerraèFinita - carlopalomar : RT @symfonier: Sempre più fiera del mio piccolo bambi #LaGuerraèFinita - symfonier : Sempre più fiera del mio piccolo bambi #LaGuerraèFinita -