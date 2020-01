Il Mattino: mistero Mertens, tornato guarito, ma non per il Napoli (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Mattino di oggi parla di mistero Dries Mertens. L’attaccante belga infatti era andato nella clinica Move to Cure di Aversa per curare nel migliore dei modi il suo risentimento all’adduttore, ieri è tornato finalmente in squadra ed a disposizione di Gattuso con la rassicurazione di Lieven Maesschalck, il fisioterapista della clinica, di essere guarito, ma a quanto pare i medici del Napoli non ne sono convinti nessun “miracolo”: i tempi di recuperano restano gli stessi che era stati fissati prima della sua partenza, ovvero almeno altri 8-10 giorni. Insomma, Mertens potrebbe andare in panchina con la Juventus, tranne ulteriori intoppi che riabilitazioni di questo tipo posso. Il risentimento all’adduttore, che ne influenza umore e rendimento, è comunque da parte. L'articolo Il Mattino: mistero Mertens, tornato guarito, ma non per il Napoli ... Leggi la notizia su ilnapolista

