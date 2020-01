GF Vip, Pago e Serena Enardu: la reazione del figlio dopo l’incontro (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’ex moglie del cantante Pago, nonché uno dei concorrenti preferiti dal pubblico del ‘Grande Fratello Vip’, ha rilasciato una lunga intervista sul settimanale “Chi”. Miriana Trevisan non ha molto gradito l’incontro televisivo tra Pago e Serena Enardu. La showgirl ritiene infatti che Pago sia ancora innamorato dell’ex tronista ma che attualmente fatica ad aver fiducia in lei. Le dichiarazioni rilasciate durante l’intervista esprimono la consapevolezza di quanto Pago, oggi, abbia bisogno di spazio per riflettere e pensare un pò di più a se stesso. Ma l’incontro tra Pago e Serena ha coinvolto emotivamente anche un altro componente della famiglia; il figlio del cantante e della showgirl Tevisan pare abbia espresso durante la diretta del ‘GF Vip’, chiare considerazioni. La reazione del figlio Pacifico Settembre, in arte Pago ... Leggi la notizia su velvetgossip

